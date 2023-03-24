Улан-Удэ, 24 марта, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Ребенок восьми лет погиб, еще один ребенок и беременная женщина получили травмы в результате ДТП с участием пьяного водителя в Улан-Удэ. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по Бурятии.

ДТП

Авария произошла около 00:00 по местному времени (19:00 мск) на 28-м километре автодороги Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга — Хоринск. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Honda Insight не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался восьмилетний ребёнок, ехавший в автомобиле. Ещё один ребёнок четырёх лет был госпитализирован, беременная мать детей 1991 года рождения госпитализирована с травмами разной степени тяжести и с признаками явного алкогольного опьянения.

Как уточнили в ГИБДД, результат освидетельствования водителя показал 1,03 мг/л алкоголя в крови. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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