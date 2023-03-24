Вашингтон, 24 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. После введения западных санкций против России мир разделился на два блока — тех, кто поддерживает санкции, и их противников, считает экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в журнале Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению Доши, в число противников антироссийских санкций, за исключением ряда стран Запада и их союзников, входит большинство государств мира.

«Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя от вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия», — считает экономист.

Несмотря на то, что в ближайшее время роль доллара как международной резервной валюты не изменится, процесс бифуркации мировой экономики уже начался, утверждает Доши.

Это подтверждает появление в торговле, инвестициях, финансах и кредитовании финансовых блоков, базирующихся на сырьевой основе. Такие новые финансовые институты, как Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, способствуют появлению таких блоков.

Для противодействия западным финансовым санкциям Россия и Китай работают над созданием международной резервной валюты и интегрированной системы межбанковских расчетов на основе товарной корзины валют БРИКС, пишет Доши.

По мнению автора, Европа навсегда лишилась дешевого российского газа, поэтому Евросоюз будет обречен на деиндустриализацию и серьёзное падение уровня жизни. Этим воспользуются США, которые начнут продавать свои энергоносители по высокой цене и превращать Евросоюз в своего вассала.

В то же время, считает Доши, для развивающихся стран будет выгодно сотрудничество с Москвой и Пекином.

Напомним, что Европейский союз планирует ввести очередной, уже 11-й по счёту, пакет санкций против России. Он будет включать меры, противодействующие обходу уже действующих антироссийских ограничений.