Представители УПЦ начали покидать Киево-Печерскую лавру
Киев, 24 марта 2023, 07:49 — REGNUM Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали покидать Киево-Печерскую лавру. Об этом 23 марта сообщил глава минкультуры Украины Александр Ткаченко в эфире национального телевидения.
Ткаченко подтвердил, что процесс выезда представителей УПЦ из Киево-Печерской лавры уже идёт. Все проживавшие в лавре собирают и вывозят личные вещи. По словам Ткаченко, на месте работают представители МВД и Службы безопасности Украины, выезжающих из лавры проверяют.
Также Ткаченко пригрозил, что представители УПЦ будут нести ответственность в соответствии с законодательством в случае, если комиссия обнаружит, что в лавре чего-то не хватает.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Украины оцепила Киево-Печерскую лавру.
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