Киев, 24 марта, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали покидать Киево-Печерскую лавру. Об этом 23 марта сообщил глава минкультуры Украины Александр Ткаченко в эфире национального телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Ткаченко подтвердил, что процесс выезда представителей УПЦ из Киево-Печерской лавры уже идёт. Все проживавшие в лавре собирают и вывозят личные вещи. По словам Ткаченко, на месте работают представители МВД и Службы безопасности Украины, выезжающих из лавры проверяют.

Также Ткаченко пригрозил, что представители УПЦ будут нести ответственность в соответствии с законодательством в случае, если комиссия обнаружит, что в лавре чего-то не хватает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Украины оцепила Киево-Печерскую лавру.