Кандидат в президенты Турции Перинчек заявил, что в случае своей победы он отменит санкции против РФ

Анкара, , 07:51 — REGNUM Санкции против России должны быть отменены, заявил 24 марта кандидат в президенты Турции Догу Перинчек в интервью РИА Новости.

Турецкий флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Перинчек является претендентом на должность президента Турции от левой партии «Родина», занимающей антиамериканские и антизападный позиции.

Перинчек заявил, что в случае свой победы он отменит антироссийские санкции.

«Мы не признаем санкции против России. Санкции против России — это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями», — сказал он.

Напомним, что Перинчек заявил, что если он станет президентом Турции, то он выведет страну из НАТО. Североатлантический блок, по его мнению, представляет угрозу для Турции.

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