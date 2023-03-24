Президент школы в Японии уволился на фоне скандала из-за критики украинских беженцев

Токио, , 07:36 — REGNUM Скандал, разгоревшийся из-за критики украинских беженцев, вынудил уйти в отставку президента школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу. Об этом 24 марта пишет Asahi Shimbun.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В школе, которую возглавлял Симидзу, обучались 38 украинских беженцев, конфликт разгорелся, когда руководство школы потребовало от украинцев оплатить обучение. Беженцы отказались, пояснив, что им было обещано бесплатное обучение.

Симидзу уточнил, что предложение было временным и предполагало, что студенты станут вносить плату за обучение, как только станут финансово независимыми. Директор школы назвал украинцев «элитными беженцами» и «привилегированными просителями убежища», которые пользуются бесплатным жильём и другими видами социальной помощи в то время, как студенты из азиатских стран обеспечивают себя сами.

Инцидент получил широкую огласку и власти префектуры объявили директору школы выговор. Симидзу отказался приносить извинения украинцам, отметив, что власти префектуры поддерживают украинцев гораздо больше, чем это необходимо. 20 марта руководство школы объявило об отставке Симидзу и дало обещание восстановить «общественное доверие».

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