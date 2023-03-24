Глава Красноярского края Усс заявил, что не знает, где находится его сын, сбежавший из-под ареста

Красноярск, , 07:30 — REGNUM Глава Красноярского края Александр Усс не знает о местонахождении своего сына Артёма, который, по информации журналистов, сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», — сказал Усс в видеоответе, который был опубликован в телеграм-канале губернатора.

Глава региона отметил, что сын рассказывал ему, что квартира для домашнего ареста находилась под тщательным контролем итальянской полиции. По словам Усса, карабинеры даже несколько раз проверяли жилье арестованного в ночное время.

Губернатор считает, что Артём Усс стал жертвой геополитической игры и полагает, что обвинения, которые инкриминируются его сыну, нельзя относить к преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта итальянская газета La Republica написала, что Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в городе Милане. По сведениям прессы, арестованный якобы сломал электронный браслет и скрылся из квартиры.