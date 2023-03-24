Тель-Авив, Израиль, 24 марта, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Вылет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Великобританию был отложен из-за затянувшихся внутриполитических консультаций. Об этом 24 марта сообщила газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Самолёт Нетаньяху должен был вылететь в Лондон около 04:00 мск, но время вылета было перенесено. Причиной изменения времени прибытия в Великобританию назван «затянувшийся график голосования и законодательной деятельности» в Кнессете (парламент Израиля). Эту информацию сообщил изданию представитель канцелярии премьер-министра.

По первоначальному графику Нетаньяху должен был вылететь в Лондон 23 марта во второй половине дня. Оппозиция специально к этому времени подготовила акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион, чтобы помешать Нетаньяху попасть на самолёт.

Однако премьер Израиля неожиданно поменял планы и обратился вечером 23 марта к согражданам, его выступление было посвящено вопросам судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в Израиле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным британской газеты The Daily Telegraph, израильский премьер был вынужден задержать свой визит в Великобританию из-за отказа пилотов доставить его в Лондон.