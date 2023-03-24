В Харьковской области российские военные обнаружили и уничтожили две группы диверсантов противника

Москва, , 07:19 — REGNUM Российскими военными в Харьковской области были уничтожены две вражеские диверсионно-разведывательные группы, сообщает 24 марта офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов в интервью РИА Новости.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

На купянском направлении, сообщил офицер, бойцы группировки «Запад» обнаружили и уничтожили две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Российские орудия «Гиацинт» сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожила склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Кисловка.

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