Москва, 24 марта, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Российскими военными в Харьковской области были уничтожены две вражеские диверсионно-разведывательные группы, сообщает 24 марта офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На купянском направлении, сообщил офицер, бойцы группировки «Запад» обнаружили и уничтожили две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Российские орудия «Гиацинт» сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожила склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Кисловка.