Минобороны России показало боевую стрельбу российской системы «Град» в зоне спецоперации

Москва, , 07:04 — REGNUM Видеозапись с кадрами боевой работы российских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» была опубликована в телеграм-канале Министерства обороны России 24 марта.

Система «Град» Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении ведомства говорится, что военнослужащие Западного военного округа, закрепленные за этими боевыми машинами круглосуточно занимаются уничтожением объектов и замаскированных позиций ВСУ. При этом точную наводку на цели помогают осуществлять расчёты беспилотных летальных аппаратов.

Отмечается, что подразделениям РСЗО «Град» часто приходится действовать в условиях контрбатарейной борьбы. Минобороны также привело рассказ мобилизованного с позывным Якут, который служит старшим наводчиком реактивной установки.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Минобороны РФ обнародовало кадры с боевой работой расчётов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» в зоне спецоперации.

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