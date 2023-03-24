Москва, 24 марта, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами боевой работы российских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» была опубликована в телеграм-канале Министерства обороны России 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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В сообщении ведомства говорится, что военнослужащие Западного военного округа, закрепленные за этими боевыми машинами круглосуточно занимаются уничтожением объектов и замаскированных позиций ВСУ. При этом точную наводку на цели помогают осуществлять расчёты беспилотных летальных аппаратов.

Отмечается, что подразделениям РСЗО «Град» часто приходится действовать в условиях контрбатарейной борьбы. Минобороны также привело рассказ мобилизованного с позывным Якут, который служит старшим наводчиком реактивной установки.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Минобороны РФ обнародовало кадры с боевой работой расчётов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» в зоне спецоперации.