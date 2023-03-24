Вашингтон, 24 марта, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Белый дом был вынужден оперативно исправить в стенограмме серьёзную оговорку, допущенную во время выступления президентом США Джо Байденом, сообщает 23 марта телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден, выступая с речью в честь Месяца женской истории, упомянул законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.

«Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли, например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы все еще должны запретить штурмовое оружие», — заявил президент США.

Выяснилось, что Байден перепутал слова, сильно исказив при этом смысл своего выступления. Так, вместо правильного выражения «осужденные за домашнее насилие» (convicted domestic abusers), президент США почему-то произнёс «советники по внутренней политике» (domestic political advisors).

Поэтому в официальной стенограмме Белого дома были вынуждены зачеркнуть ошибку Байдена, а рядом в скобках указать правильные слова.

Напомним, что Джо Байден, которому уже 80 лет, является самым пожилым президентом в истории США. Многочисленные ошибки и оговорки во время его выступлений вызывают подозрения в том, что у президента США снижены когнитивные способности.