Донецк, 25 марта, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 394-й день. Выступивший по видеосвязи на саммите Евросоюза президент Владимир Зеленский впал в истерику, заявив, что если ему немедленно не отправят военную помощь, то потом её будет некому поставлять. По оценке члена брюссельской Международной ассоциации прессы, журналистки издания Europe Diplomatic Анны ван Денски, опубликовавшей видео из пресс-центра ЕС на своем YouTube-канале, запись речи Зеленского, вероятнее всего, не появится, так как политик был резок и излишне эмоционален.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Украинская армия действительно несёт огромные потери. Только за сутки на донецком, краснолиманском, купянском, краснолиманском, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) составил до 460 военных убитыми и ранеными, сообщило 23 марта Минобороны. Две украинские диверсионные группы уничтожены в Харьковской области. Наиболее ожесточенные бои ведутся в районе островов на Днепре у Херсона. ВСУ приплывают на лодках и занимают позиции в жилых домах, но за их передвижениями наблюдают российские разведчики. Опубликованы видеокадры корректировки огня зажигательными боеприпасами и минометами: удары наносятся по скоплениям живой силы противника.

Тем временем, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе города Орехова Запорожской области. По его словам, наступление может начаться уже в ближайшие дни — на это указывают темпы переброски и усиления группировки украинских войск.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.