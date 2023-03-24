Губернатор Севастополя попросил жителей не опасаться громких звуков в центре города

Севастополь, , 06:46 — REGNUM Громкие звуки в центре Севастополя не несут опасности для горожан, это идёт работа по профилактике диверсий. Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев 24 марта в своём телеграм-канале.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе всё спокойно», — уточнил губернатор Севастополя.

Напомним, противоподводно-диверсионное обеспечение (ППДО) — это комплекс мероприятий, которые проводятся с целью срыва диверсионно-разведывательных действий противника против судов, гидротехнических сооружений и береговых объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке вражеских морских беспилотников на Севастополь 22 марта. Атака была отбита женщинами-военнослужащими Черноморского флота.

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