Басманный суд Москвы заочно арестовал троих разведчиков Украины за похищение добровольцев из ДНР

Москва, , 06:37 — REGNUM Басманный суд Москвы выписал постановление о заочном аресте троих сотрудников Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины за похищение добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики в 2020 году. Об этом в судебной инстанции сообщили журналистам.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суд постановил избрать в отношении граждан Украины Орехова Вячеслава, Шиманского Дмитрия и Гавриша Владислава меру пресечения в виде заочного заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента их экстрадиции либо с момента их задержания», — заявили в суде, сообщение которого цитирует ТАСС.

Все эти лица обвиняются российскими следователями в убийстве, совершенном общеопасным способом, и в похищении человека организованной группой. Кроме того, против Орехова, Шиманского и Гавриша выдвинуты обвинения в грабеже, незаконном пересечении границы, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Уголовное дело в отношении указанных лиц было возбуждено еще в марте 2020 года. 22 марта 2023 года следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте украинских разведчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2022 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о необходимости признать ГУР и Службу безопасности Украины (СБУ) террористическими организациями. Так он прокомментировал двойное убийство в городе Бердянске (Запорожская область), где были убиты заместитель главы региональной администрации по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила.