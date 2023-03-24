Мелитополь, 24 марта, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Российскими войсками на запорожском направлении была уничтожена мобильная группа украинских боевиков. Об этом сообщил 24 марта начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев в интервью ТАСС.

Vitaly V. Kuzmin Самоходная артиллерийская установка

В районе населенного пункта Щербаки была обнаружена, а затем артиллерийским огнём уничтожена мобильная группа противника, передвигавшаяся на автомобиле типа «пикап». Также был ликвидирован опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка. В общей сложности было уничтожено более десяти боевиков.

В рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплексов «Зоопарк» и «Пенициллин» были обнаружены и огнём артиллерии уничтожены две гаубицы противника.

На южно-донецком направлении противник попытался обстрелять наши позиции из реактивной артиллерии. Боевые расчёты зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук» сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и один снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч».