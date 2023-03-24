Херсон, 24 марта, 2023, 06:17 — ИА Регнум. ВСУ еженедельно по два-три раза пытаются высадить свой десант на левый берег Днепра под Херсоном, сообщил журналистам пулеметчик российской бригады береговой обороны с позывным Шило.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами 15-20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег. В неделю две-три попытки предпринимаются проплыть», — сказал военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, украинские диверсанты пытаются прорваться на острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик, чтобы потом попасть на левобережье в районе городов Голая Пристань и Алёшки.

Кроме отрядов ВСУ, российские силы береговой охраны борются с беспилотными летательными аппаратами противника, которые пытаются проводить разведку позиций. Оператор антидронового ружья с позывным Суета рассказал, что его вооружение позволяет выводить из строя украинские беспилотники, которые находятся на расстоянии до 200 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что линия обороны по левому берегу Днепра в регионе была в три раза усилена для отражения атаки со стороны ВСУ. Он также добавил, что был создан херсонский добровольческий батальон имени Василия Маргелова.