Лондон, 24 марта, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Хозяйственные связи России и Великобритании по итогам 2022 года фактически «обнулились». Об этом заявил 23 марта посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью «Известиям».

Британский флаг

«Ограничительные меры коснулись практически всех направлений прежних торговых отношений. Двусторонняя торговля с Великобританией к июню 2022 года была почти «обнулена», — сказал Келин.

К июню 2022 года импорт в Великобританию из России уменьшился на 97%, а экспорт в Россию из Великобритании сократился на 90%.

По словам посла, исключение составили лишь закупки британской медицинской и фармакологической продукции, которая не подпала под антироссийские санкции.

Напомним, что Великобритания придерживается крайне жёсткой линии во введении санкций против России. Лондон ввёл запрет на экспорт в Россию ряда товаров.