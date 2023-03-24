Вашингтон, 24 марта, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Американский журнал The American Thinker (AT) опубликовал пересказ статьи издания Asia Times, в которой американский политолог Дэвид Голдман спрогнозировал поражение ВСУ и подписание президентом Украины Владимиром Зеленским мирного соглашения с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Читатели AT оставили свои комментарии под публикацией. Пользователь с именем bill53 призвал разделить украинские земли между РФ и Польшей.

«Все к востоку от Днепра должна забрать Россия, а все к западу от Днепра — Польша», — написал.

Он напомнил, что «большую часть последних 700 лет» Россия и Польша контролировали территорию, которая называется Украиной. Другой читатель — Curt считает, что «Запад останется без оружия, когда Россия начнет праздновать Победу». Пользователь Кент Рамзи отметил, что Россия делает все возможное, чтобы защищать свой суверенитет и отражать все атаки ЦРУ и НАТО.

Он подчеркнул, что США превратились в «черную дыру», олицетворяющую коррупцию и одержимую идеей уничтожить в себе все хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта американский журнал The National Review написал о том, что Запад во главе с Соединенными Штатами изучает сценарий с завершением конфликта на Украине через мирные переговоры и раздел украинских территорий.