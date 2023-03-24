Министр обороны Эстонии потребовал, чтобы страны НАТО подняли военные расходы до 2,5% ВВП

Таллин, , 05:57 — REGNUM Страны НАТО должны повысить свои расходы на военные нужды и довести их до 2,5%. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур и интервью издания Spiegel.

По мнению Певкура, каждая страна НАТО обязана вносить свой вклад в военную мощь альянса. За последние же годы на военные расходы, считает эстонский министр, тратятся слишком мало денег. Поэтому государства НАТО должен тратить на оборону не менее 2,5% своего ВВП.

В качестве положительного примера Певкур привёл Эстонию, где военные расходы составляют 2,8 ВВП, а в 2024 году они повысятся до 3,2%.

Певкур назвал прибалтийские государства «парадной дверью НАТО» и призвал держать её запертой. Он заявил, что Таллин ведёт переговоры с Берлином о поставке большого количества немецких боеприпасов и военного снаряжения в Эстонию.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Североатлантического альянса слишком медленно согласовывают военные расходы.

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