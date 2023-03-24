В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6

Анкара, , 05:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали сейсмологи на территории Турции. Об этом сообщила 24 марта Геологическая служба США.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Подземные толчки были зафиксированы в 00:39 по Всемирному координированному времени (03:39 мск). Эпицентр располагался на расстоянии 65 км к северо-западу от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Ближе других к эпицентру, в 14,6 км от него, находился город Гёксун, в котором проживает более 32 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции было арестовано 300 человек в связи с обрушением зданий при разрушительных землетрясениях, произошедших 6 февраля на юго-востоке страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестованы более 300 человек в связи с землетрясениями