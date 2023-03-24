Оппозиционный кандидат в президенты Турции заявил о намерении вывести страну из НАТО

Анкара, , 05:31 — REGNUM Турция должна покинуть НАТО в случае его победы на президентских выборах, заявил 24 марта претендент на пост президента страны и лидер партии «Родина» Догу Перинчек в интервью РИА Новости.

Догу Перинчек Tasnim News Agency

Оппозиционный политик ранее объявил о намерении участвовать в выборах президента и подал официальное заявление в Высший избирательный совет Турции. Для регистрации в качестве кандидата ему следует собрать 100 тыс. голосов граждан.

«Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями. При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции», — сказал Перинчек.

«Родина» является партией левого толка, стоящей на атнизападной и антиамериканской позициях.

Напомним, что высший избирательный совет Турции утвердил 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. В случае необходимости второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Кылычдароглу выдвинули единым кандидатом от оппозиции на выборы в Турции