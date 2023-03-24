Премьер-министр Польши Моравецкий: ЕС попробует приобрести у других стран боеприпасы для Украины

Варшава, , 05:10 — REGNUM Евросоюз будет пытаться закупить у других стран боеприпасы для Украины, заявил журналистам 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что таким государством может стать Южная Корея. По словам Моравецкого, специалисты считают, что эта страна имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов.

Глава польского правительства также подчеркнул, что в Европе слишком мало государств, имеющих необходимые арсеналы. Моравецкий добавил, что боеприпасы для Украины будут закупаться на средства так называемого «Европейского фонда мира».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта газета The Wall Street Journal обнародовала информацию о том, что ВСУ использует ежемесячно более 90 тыс. снарядов калибра 155 мм. По информации журналистов, речь идет в основном о боеприпасах, переданных Украине Соединенными Штатами.