Варшава, 24 марта, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Евросоюз будет пытаться закупить у других стран боеприпасы для Украины, заявил журналистам 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что таким государством может стать Южная Корея. По словам Моравецкого, специалисты считают, что эта страна имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов.

Глава польского правительства также подчеркнул, что в Европе слишком мало государств, имеющих необходимые арсеналы. Моравецкий добавил, что боеприпасы для Украины будут закупаться на средства так называемого «Европейского фонда мира».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта газета The Wall Street Journal обнародовала информацию о том, что ВСУ использует ежемесячно более 90 тыс. снарядов калибра 155 мм. По информации журналистов, речь идет в основном о боеприпасах, переданных Украине Соединенными Штатами.