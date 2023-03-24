Вилючинск, Камчатский край, 24 марта, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Девочку на отколовшейся от берега льдине спас пожарный Николай Шаров в городе Вилючинске на Камчатке. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Ray Swi-hymn Дрейфующая льдина

Уточняется, что льдина, на которой находилась девочка примерно десяти лет, откололась от берега, когда дети увлеклись играми. Девочку на льдине стало уносить течением в направлении бухты Крашенинникова. Спасателей вызвали очевидцы происшествия.

Прибывшие на место инцидента пожарные оценили обстановку и поняли, что времени для раздумий нет. Один из пожарных, Николай Шаров, снял одежду и, предварительно закрепив на теле спасательную верёвку, поплыл в ледяной воде за удалявшейся от берега льдиной с испуганной девочкой.

Отмечается, что ребёнка отнесло на 40 метров от берега, глубина в том месте была большая. Мужчина доплыл до льдины и сумел отбуксировать её к пирсу вместе с ребёнком.

Спасатели напомнили, что весна и осень являются самыми опасными периодами для выхода на лёд, и призвали родителей провести профилактические беседы со своими детьми и подробно пояснить им смертельную опасность шалостей у воды и особенно на льду водоёмов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении в Якутии застрявших в пургу на льдине рыбаков с детьми.