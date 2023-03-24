Премьер Польши Моравецкий: Варшава изучает вариант с увеличением выпуска боеприпасов для Украины

Варшава, , 04:55 — REGNUM Польша прорабатывает вопрос о существенном увеличении производства боеприпасов для Украины, заявил журналистам 23 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что уже дал указания министерству обороны республики и другим ведомствам проверить такие возможности у страны. Моравецкий подчеркнул, что у стран Европы не хватает боеприпасов, а в Польше выпускается слишком мало артиллерийских снарядов.

Премьер-министр допустил, что если польские оборонные предприятия смогли бы значительно нарастить производство снарядов, то всю эту продукцию можно было бы закупить на средства европейских государств и передать Киеву. По словам Моравецкого, при таком сценарии Варшава имела бы не только стратегическую и геополитическую выгоду, но и пользу для своего военно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ расходуют больше артиллерийских снарядов, чем страны Запада могут производить для Украины. Глава Североатлантического альянса назвал ведущиеся между Россией и Украиной боевые действия «войной на истощение».