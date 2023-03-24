В ДНР за сутки при обстрелах со стороны украинских войск были ранены четыре мирных жителя

Донецк, , 04:39 — REGNUM Территория ДНР за прошедшие сутки было 18 раз обстреляна со стороны украинских войск. Об этом 24 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов из артиллерии калибром 155 и 152 мм. На горловском направлении зафиксировано шесть обстрелов из артиллерии калибром 155 мм. На ясиноватском направлении украинские военные совершили один обстрел из артиллерии калибром 155 мм.

Всего ВСУ было выпущено 74 единицы различных боеприпасов. Под огнем украинской армии оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-городской район), Гольмовский, Ясиноватая, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Еленовка.

Кроме того, за прошедшие сутки поступили сведения о четырёх пострадавших при обстрелах ВСУ мирных жителях в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и в Еленовке.

Также были повреждены шесть домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число случаев подрыва мирных жителей ДНР на минах «Лепесток» достигло сотни.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР количество подрывов мирных жителей на минах «Лепесток» достигло сотни