Донецк, 24 марта, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Территория ДНР за прошедшие сутки было 18 раз обстреляна со стороны украинских войск. Об этом 24 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 мм. На горловском направлении зафиксировано шесть обстрелов из артиллерии калибра 155 мм. На ясиноватском направлении украинские военные совершили один обстрел из артиллерии калибра 155 мм.

Всего ВСУ было выпущено 74 единицы различных боеприпасов. Под огнем украинской армии оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской район), Гольмовский, Ясиноватая, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Еленовка.

Кроме того, за прошедшие сутки поступили сведения о четырёх пострадавших при обстрелах ВСУ мирных жителях в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и в Еленовке.

Также были повреждены шесть домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число случаев подрыва мирных жителей ДНР на минах «Лепесток» достигло сотни.