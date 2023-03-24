Министр финансов США Йеллен заявила, что американские санкции подорвали экономику Ирана

Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Американские санкции против Ирана привели к подрыву иранской экономики, однако политика Тегерана не поменялась в рамках планов Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен 23 марта в ходе слушаний в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Джанет Йеллен Federalreserve

По ее утверждениям, введенные ограничения породили в республике «настоящий экономический кризис» вызвали и «большие проблемы в экономике» этого ближневосточного государства. Йеллен также отметила, что такая же оценка ситуации относится и КНДР.

При этом глава ведомства добавила, что, как в и в случае с Ираном, политический курс Северной Кореи не претерпел изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн допустил, что США может добиться возвращения санкций против Ирана в рамках механизм так называемого «снэпбэка», который представляет собой быстрый возврат к санкциям ООН при нарушении иранской ядерной сделки. Он добавил, что Вашингтон и американские союзники продавят этот вопрос до сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2023 года.