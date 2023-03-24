Лидер австралийских неонацистов выехал на Украину для участия в боевых действиях

Киев, , 04:41 — REGNUM Австралийский неонацист и преступник Дэниел Ньюман отправился на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевскимх властей, сообщает 23 марта газета Sydney Morning Herald.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее судимый Ньюман, по данным журналистов, тесно связан с лидерами неонацистов в двух австралийских штатах и британской правоэкстремистской группировкой Combat 18. Он заявил о своём намерении воевать против России и вылетел из Австралии сначала в Малайзию, а затем в Европу.

Ещё один неонацист, бывший военнослужащий Конор Сретенович, не смог отправиться воевать на Украину, поскольку он по указанию спецслужб за связи с расистской организацией был лишён загранпаспорта за связи с расистской организацией.

Как утверждает издание, Ньюман и Сретенович играли ключевые роли в правоэкстремистском движении Австралии.

По данным австралийских спецслужб, неонацисты стремятся вступить в вооруженные силы страны, чтобы распространять там свои взгляды.

Напомним, что на Украину для участия в боевых действиях прибыло большое количество иностранных наёмников. Значительная часть из них придерживается неонацистских и правоэкстремистских взглядов.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР и ФСБ создали рабочую группу по расследованию вербовки наёмников в ВСУ