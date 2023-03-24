Сан-Франциско, США, 24 марта, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Запуск опции платной верификации аккаунтов в Twitter объявил владелец одноименной компании американский предприниматель Илон Маск 23 марта в своём микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Twitter Blue теперь доступен во всем мире», — написал Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Twitter Blue — это платная опция, позволяющая пользователям получить синюю галочку для своей учётной записи. Этот значок свидетельствует о подлинности аккаунта. Кроме того, руководство Twitter обещало обладателям платной подписки уменьшить количество видимой ими рекламы в два раза.

Пользователи, обладающие синей галочкой смогут размещать у себя на странице видеоролики большей длительности и первыми будут получать доступ к новым опциям в Twitter. В поиске такие пользователи будут обладать «большим весом» — их учётные записи будут показаны выше в упоминаниях и в списках комментариев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Twitter уволила в один день 50 сотрудников, чтобы компенсировать падение выручки.