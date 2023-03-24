Тель-Авив, Израиль, 24 марта, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху из-за отказа ряда пилотов был вынужден задержать свой визит в Великобританию, сообщает 23 марта британская газета Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По данным газеты, ссылающейся на источник в правительстве Великобритании, власти Израиля из-за массовых акций протеста, вызванных несогласием с политикой Нетаньяху и запланированной им реформы судебной системы, не смогли найти пилота для того, чтобы доставить израильского премьера в Лондон.

Подобный отказ со стороны пилотов, пишет Daily Telegraph, уже имел место в марте. Тогда пилоты отказались перевозить Нетаньяху в Рим.

Визит Нетаньяху в Великобританию из-за проблем с перелётом начнётся с многочасовым опозданием.

Напомним, что президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна из-за ожесточенной борьбы за судебную реформу оказалась на грани пропасти и гражданской войны.

Жители Израиля выступают против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы. Законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.