Eurasianet: Казахстан введет систему борьбы с обходом санкций Запада при поставках товаров в Россию

Астана, , 03:54 — REGNUM Онлайн-система для выявления всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из Казахстана, начнет работать с апреля 2023 года в этой республике для борьбы с обходом антироссийских западных санкций, сообщает портал Eurasianet со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что указанная мера призвана противодействовать российскому параллельному импорту. Собеседник журналистов напомнил, что Казахстан неоднократно заявлял, что не станет вводить санкции против России, но и не будет поддерживать обход западных ограничений другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит помогать Казахстану в поиске альтернативных России путей для экспорта казахстанских энергоносителей.

Так, по словам главы ведомства, Лондон может поддержать Астану в развитии проекта «Среднего коридора» — Транскаспийского международного транспортного маршрута, проходящего через акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.