Журналистка ван Денски рассказала о содержании истерической речи Зеленского на саммите ЕС

Брюссель, , 03:52 — REGNUM Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС отличалось резкостью и эмоциональностью, политик требовал срочных поставок оружия. Об этом 23 марта сообщила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнила ван Денски, опубликовавшая видео из пресс-центра ЕС на своем YouTube-канале, Зеленский принял участие в переговорах на саммите. По словам журналистов, «близко знакомых с дипломатами», Зеленский выступал в окружении украинских военных, а его речь была крайне эмоциональной. Украинский лидер заявил, что военная помощь должна поступить немедленно, иначе её «просто будет некому» поставлять.

«Он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — пояснила ван Денски. По мнению журналистки, запись речи Зеленского, вероятнее всего, не появится, так как политик был резок и излишне эмоционален. Ван Денски указала, что, по мнению Зеленского, политические декларации не имеют смысла, если не подкреплены действием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский указал союзникам на отсутствие успехов в поддержке Киева и преступное промедление при принятии ключевых для страны решений.

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