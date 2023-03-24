Пхеньян, 24 марта, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Северная Корея провела 22 марта испытания крылатых ракет стратегического назначения с боеголовками, имитирующими ядерный заряд. Об этом 24 марта сообщила пхеньянская государственная радиостанция «Голос Кореи».

John Pavelka Флаги КНДР

Как заявили в Пхеньяне, северокорейские военные провели учения, «имевшие целью обучить части, вооруженные стратегическими крылатыми ракетами, порядку и процессу выполнения задач по тактическому ядерному нападению». Стратегические крылатые ракеты при этом были оснащены опытными боеголовками, имитировавшими ядерные.

Во время учений были осуществлены пуски четырёх ракет серий «Хвасаль-1» и «Хвасаль-2». Они пролетели от 1500 до 1800 км над Японским морем и точно поразили условные цели. Одна ракета была взорвана на высоте 600 м для того, чтобы «проверить надежность работы систем управления ядерным взрывом и устройств имитации» ядерной боеголовки.

Напомним, что Северной Кореей в Японском море был испытан новый подводный беспилотник. Испытание проводилось в рамках проверки на готовность новой системы ядерных вооружений.