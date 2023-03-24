Вашингтон, 24 марта, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Власти США наблюдают за совместными попытками России и Китая создать валюту, которая бы заменила при расчетах американский доллар, но в Вашингтоне считают, что реализовать эту цель Москве и Пекину будет все же «чрезвычайно трудно», заявила американский министр финансов Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

ИА REGNUM Доллар

По словам главы ведомства, она хотела бы того, чтобы доллар и дальше оставался мировой резервной валютой. Йеллен также уверена, что так будет «еще долгое время», несмотря на различные усилия стран по дедолларизации.

При этом министр признала, что у России и Китая есть стимулы для разработки другой валютной системы без доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что китайский юань может через 10 лет сменить американский доллар в качестве мировой резервной валюты. Эксперт отметил, что в ближайшее десятилетие ситуация точно не изменится.