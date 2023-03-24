Брюссель, 24 марта, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Международную конференцию, целью которой будет возвращение на Украину якобы депортированных Россией с территории, где идут боевые действия, детей, намерены организовать Еврокомиссия и Польша. Соответствующее заявление сделала 23 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

По словам Урсулы фон дер Ляйен, с территории Украины якобы были «депортированы» Россией 16,2 тыс. детей, из них вернулись на родину 300 детей.

«Мы вместе с Украиной и премьером (Польши Матеушем) Моравецким создали инициативу с целью вернуть этих детей. Для этого мы организуем конференцию, мы в начале очень сложной работы», — пояснила глава Еврокомиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подтвердил намерение России вернуть на Украину эвакуированных из зоны конфликта детей, но лишь после того, когда на территории этой страны будут созданы безопасные условия. Небензя назвал проблему о якобы «насильно отправленных в Россию» детях абсолютно раздутой.