Руководство ЕС посчитало, что решение о поставках самолётов на Украину должны принимать сами страны

Киев, , 03:11 — REGNUM Решение о поставках на Украину боевых самолётов должны принимать на национальном уровне страны-члены ЕС, заявили 23 марта на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Истребители F-16 Al Jazeera English

«Вопрос о поставках самолётов — это решение, которое должно приниматься странами-членами, поэтому я не намерен высказывать свое собственное мнение, но в целом это не секрет, что мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники», — сказал Мишель.

В свою очередь, фон дер Ляйен считает, что поставки самолётов является компетенцией стран ЕС, и именно они должны решать, что именно и в каком объёме передавать Киеву.

Напомним, что Пльша и Словакия объявили о намерении передать Украине 33 истребителя МиГ-29 советского производства. Македония уже поставила Киеву четыре советских штурмовика Су-25.

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