Киев, 24 марта, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Решение о поставках на Украину боевых самолётов должны принимать на национальном уровне страны — члены ЕС, заявили 23 марта на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Al Jazeera English Истребители F-16

«Вопрос о поставках самолётов — это решение, которое должно приниматься странами-членами, поэтому я не намерен высказывать свое собственное мнение, но в целом это не секрет, что мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники», — сказал Мишель.

В свою очередь, фон дер Ляйен считает, что поставки самолётов являются компетенцией стран ЕС, и именно они должны решать, что именно и в каком объёме передавать Киеву.

Напомним, что Польша и Словакия объявили о намерении передать Украине 33 истребителя МиГ-29 советского производства. Македония уже поставила Киеву четыре советских штурмовика Су-25.