МИД заявил о правильности выхода России из Совета Европы и об отказе возвращаться в его состав

Москва, , 02:44 — REGNUM Выход России из Совета Европы был правильным решением, и Москва больше не вернётся в эту организацию, заявил 24 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец в интервью ТАСС.

Совет Европы High Contrast

«За прошедший год только убедились в правильности сделанного выбора. Наш «развод» со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет. Нынешний Совет Европы — совсем не та организация, к которой мы присоединились в 1996 году. Двойные стандарты, лицемерие и русофобия стали его отличительными чертами. Понятно, что с таким Советом Европы нам не по пути», — сказал Кобринец.

Дипломат отметил, что объединительные принципы и демократические идеалы, которые продекларированы в уставе Совета Европы «были принесены в жертву блоковым интересам». По его словам, Запад превратил организацию в свой идеологический придаток и использовал для навязывания «сомнительных «прогрессистских» ценностей и неприкрытого давления на Россию».

«Страница перевёрнута. Жалеть не о чем… Западники в Страсбурге продолжат лить свой яд большими ведрами, не понимая, что СЕ их стараниями выродился. Нас это более не касается», — подчеркнул Кобринец.

Дипломат отметил, что в Совете Европы было немало полезного, особенно для развития российского законодательства, но для Москвы это является уже пройденным этапом.

Напомним, что Россия покинула Совет Европы в марте 2022 года. МИД РФ объяснил выход из организации существенным ограничением прав России в Совете Европы, приведшим к фактической невозможности отстаивать национальные интересы.

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