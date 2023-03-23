Киев, 24 марта, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и ещё пяти регионах Украины. Об этом 4 марта свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Система предупреждения о воздушной тревоге сработала также в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. На территории Сумской области слышны взрывы. Жителей регионов просят проследовать в укрытия.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.

Отмечается, что причиной объявления воздушной тревоги названа угроза применения баллистического вооружения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной на территории Одесской области.