Москва, 24 марта, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Правительство РФ должно принять меры для того, чтобы увеличить использование одноразовой бумажной упаковки или посуды, постепенно отказываясь от пластиковой тары. Такой пункт содержится в утверждённом 22 марта президентом России Владимиром Путиным Перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

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В соответствии с этим пунктом правительство должно увеличить долю использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий.

Правительству дано еще несколько поручений, связанных с лесопромышленным комплексом. В частности, власти должны проработать развитие производства деревянных домокомплектов заводского изготовления; предусмотреть дополнительную поддержку производителей оборудования и комплектующих, используемых в лесной промышленности, в том числе в части, касающейся выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Намечено также развивать производство отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса.

Планируется осуществить поддержку организаций лесного комплекса, пострадавших в результате отказа компаний из недружественных стран поставлять им оборудование.

Напомним, что 21 марта Минпромторг России заявил, что он не намерен инициировать запрет на импорт пластиковых изделий, включая упаковки, посуду и предметы гигиены. Ведомство сообщило о намерении лишь ограничить оборот изделий из пластика.