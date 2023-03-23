Копенгаген, 24 марта, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Компанию-оператора «Северного потока» Nord Stream 2 AG пригласило Датское энергетическое агентство принять участие в операции по подъёму со дна Балтийского моря предмета, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом 23 марта сообщается на сайте датского агентства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять его на поверхность при содействии датского министерства обороны. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», — уточняется в опубликованном релизе.

Энергетическое агентство отмечает, что операция по подъёму объекта будет запущена только после ответа российского оператора.

Кроме того, датское ведомство приложило фотографию объекта и его описание. Указывается, что форма объекта цилиндрическая, его высота около 40 см, диаметр около 10 см. Предполагается, что это может быть морской дымовой буй.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, датские власти не дадут разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках».