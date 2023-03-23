Сеул, 24 марта, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Подводный беспилотник был испытан военными КНДР в рамках проверки на готовность новой системы ядерных вооружений, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Аппарат стартовал 21 марта с побережья уезда Ивон (провинции Хамгён-Намдо). Он двигался на глубине от 80 до 150 метров в Японском море в течение 59 часов 12 минут.

23 марта беспилотник достиг цели, которая имитировала вражеский порт в акватории залива Хонвон. По сведениям журналистов, указанные боевые средства должны уничтожать группы морских судов и провоцировать возникновение «массивного радиоактивного цунами».

Отмечается, что маневрами руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, в ходе испытаний Северная Корея также запустила две стратегические крылатые ракеты «Хвасар-1» и две ракеты «Хвасар-2», которые несли боеголовки, имитирующие ядерные.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта КНДР провела пуск крылатой ракеты, направленной в сторону Японского моря. Она пролетела 2000 км.