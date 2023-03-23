Нью-Йорк, США, 24 марта, 2023, 01:45 — ИА Регнум. США отказались выдавать въездную визу заместителю министра труда и социальной защиты России Алексею Вовченко. Об этом заявил 22 марта глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.

Стоп

Российский дипломат подчеркнул, что США грубо нарушают свои обязательства как страны пребывания штаб-квартиры ООН. Вашингтон, отметил Леонидченко, не стесняется ставить выполнение соглашения о центральных учреждениях ООН в зависимость от характера двусторонних отношений с Россией.

Ситуация с въездными визами в США, по словам Леонидченко, «деградирует». В настоящее время уже 37 сотрудников российского постпредства и 49 членов их семей ожидают продления виз. Средний срок ожидания продолжает расти и составляет почти пять месяцев. Леонидченко обратил внимание, что такие сотрудники де-факто лишены возможности выезжать в Россию даже по серьезным гуманитарным обстоятельствам.

«Есть и вопиющие случаи. Заместителю министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексею Вовченко, планировавшему принять участие в работе 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, было отказано в визе. В прошлом году произошел беспрецедентный случай существенной задержки в выдаче визы министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову и невыдачи визы министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву», — заявил Леонидченко.

Выдача виз на мероприятия по линии ООН — обязанность США, и Вашингтон под ней подписался и, значит, должен соблюдать, сказал Леонидченко.

«Всё остальное — пустые отговорки, призванные прикрыть истинное положение вещей: демонстративное злоупотребление США положением государства пребывания Всемирной организации», — заявил российский дипломат.

Напомним, что Вашингтон выдал разрешение на въезд в США министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу. Виза Смотричу была выдана несмотря на то, что заявление израильского чиновника о желании уничтожить целый палестинский город вызвало большой международный скандал.