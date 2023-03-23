Киев, 24 марта, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином планируется, но имеются определённые сложности в его организации. Такое заявление сделал 23 марта советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Официальное интернет-представительство президента Украины Михаил Подоляк

Как уточнил Подоляк, проведение разговора планируется, всеми организационными вопросами занимаются глава офиса президента Украины Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Инициатива исходит с украинской стороны.

Подоляк отметил, что все существующие препятствия возникли якобы из-за позиции Китая, который ещё не решил для себя, какова будет его роль в урегулировании украинского конфликта.

«Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — предположил Подоляк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил президент Украины Зеленский, Китаю по дипломатическим каналам было передано приглашение принять участие в так называемой формуле мира.