Вашингтон, 24 марта, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Американские власти стараются скрыть информацию об угрозе боеприпасов с обеднённым ураном для людей, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 23 марта в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

По его словам, своей позицией по таким снарядам Вашингтон и Лондон показывают, что их не волнует цена в виде человеческих жизней и они готовы на такой шаг ради применения «дешевых убийц танков». Экс-разведчик отметил, что боеприпас с обеднённым ураном испаряется после того, как достигает цели.

По словам Риттера, распыленные в воздухе опасные частицы попадают в организм человека, который из-за этого может представлять опасность даже для близких. Кроме того, как уточнил эксперт, вредные вещества могут оседать на земле, поражая тех людей, которые оказались рядом с местом взрыва боеприпасов с обеднённым ураном.

Риттер подчеркнул, что США хорошо проинформированы о перечисленных угрозах, но утаивают эти данные из-за дешевизны производства указанных снарядов. Он добавил, что Россия воспринимает намерения Запада передать ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном как «очередной тупой акт агрессии против жителей Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта заместитель британского министра обороны Аннабель Голди заявила, что Британия поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена отреагировать в случае, если ВСУ получат такие снаряды от Лондона.