Мишустин заявил, что правительство выделит семь миллиардов рублей на стимулирование найма в России

Москва, , 01:44 — REGNUM На программу стимулирования найма в России правительство намерено выделить семь миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 23 марта в Госдуме с ежегодным правительственным отчётом.

Михаил Мишустин duma.gov.ru

«Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников. На эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в 2022 году от компаний было получено более 150 тыс. заявок на получение рабочей силы. В рамках этих заявок, сказал Мишустин, уже нанято 26 тыс. человек и подобная практика продолжается.

Напомним, что во время своего выступления в Государственной думе с ежегодным отчётом Мишустин заявил, что в 2022 году экономика России смогла выстоять и даже вернуться на траекторию роста.

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