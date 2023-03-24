Блинкен утверждает, что у Киева есть альтернативный путь для возврата территорий

Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Попытку вернуть часть территорий может предпринять Киев, но не на поле боя, а неким альтернативным путём. Такое утверждение сделал 23 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям в палате представителей Конгресса.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Блинкену был задан вопрос о том, готов ли Вашингтон поддерживать стремление Киева вернуть все утраченные территории.

«Полагаю, что на Украине будут территории, за которые Украина настроена воевать, но, возможно, будут и территории, которые они могут решить вернуть иным путем», — ответил Блинкен.

Что это за «иной путь» возврата территорий Киевом, Блинкен уточнять не стал. Госсекретарь США добавил, что все решения о своём будущем Украина должна принимать сама. Кроме того, Блинкен отметил, что для США принцип территориальной целостности Украины является ключевым, но как будет достигнута эта целостность, «Украина будет определять сама».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Блинкен подтвердил намерение Вашингтона выступать против прекращения боевых действий на Украине до тех пор, пока российские войска не уйдут с Украины.

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